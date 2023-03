Atelier Parental’ID Bibliothèque Le Minihic-sur-Rance Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance

Atelier Parental’ID Bibliothèque, 24 mars 2023, Le Minihic-sur-Rance. Atelier Parental’ID Vendredi 24 mars, 09h30, 15h00 Bibliothèque Dans le cadre de la semaine Nationale de la petite enfance, l’association Parental’ID organise deux ateliers: Atelier découverte du « bébé signe » animé par Hélène Rouxel Rdv: 9h30 sur inscription, 5 € par binôme,

Salle au-dessus de la bibliothèque du Minihic-sur-Rance. Atelier « Pop art’iste » à partir de 15h jusqu’à 16h30

Accès libre et gratuit

Salle du camping de Minihic-sur-Rance.

Attention, peinture au programme! ;-) Renseignements, inscriptions:assoparentalid35@gmail.com Bibliothèque rue du général de Gaulle 35870 Le Minihic-sur-rance Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:assoparentalid35@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:30:00+01:00

2023-03-24T15:00:00+01:00 – 2023-03-24T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Autres Lieu Bibliothèque Adresse rue du général de Gaulle 35870 Le Minihic-sur-rance Ville Le Minihic-sur-Rance Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque Le Minihic-sur-Rance

Bibliothèque Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le minihic-sur-rance/

Atelier Parental’ID Bibliothèque 2023-03-24 was last modified: by Atelier Parental’ID Bibliothèque Bibliothèque 24 mars 2023 Bibliothèque Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine