Amuse-bouche Bibliothèque Le Malesherbois, 12 octobre 2023, Le Malesherbois.

Amuse-bouche Jeudi 12 octobre, 19h30 Bibliothèque Gratuit

Goûter la saveur des mots, apprécier les sons des aliments, entrer dans une farandole des sens…

De nombreux textes littéraires font la part belle à des aliments plus ou moins imaginaires, plus ou moins fantasmés et offrent ainsi des visions artistiques fortes de ce geste normalement quotidien qu’est « manger ».

Amuse-bouche propose une lecture de différents extraits de romans et poèmes d’auteurs et autrices de différentes époques… évoquant différents aliments. Cette lecture est jalonnée de bouchées à picorer accompagnées de musiques, plongeant ainsi les auditeurs et auditrices dans une atmosphère particulière, offrant une nouvelle dimension aux textes littéraires.

Bibliothèque LE MALESHERBOIS, 1 bis avenue Lévis Mirepoix, bibliothèque Le Malesherbois 45330 Malesherbes Loiret Centre-Val de Loire

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:45:00+02:00

