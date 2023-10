LES CONTES DITS « DU BOUT DES DOIGTS » Bibliothèque Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan LES CONTES DITS « DU BOUT DES DOIGTS » Bibliothèque Le Haillan, 25 novembre 2023, Le Haillan. LES CONTES DITS « DU BOUT DES DOIGTS » Samedi 25 novembre, 11h00 Bibliothèque Gratuit sur réservation La comédienne Isabelle Florido nous conte à sa façon “Les Musiciens de la ville de Brême” issu des contes de Grimm : avec les doigts, dans la langue des Signes. Sur scène, elle est relayée par un complice qui lui prête sa voix. Poétique et tendre à la fois, ce spectacle crée la rencontre entre deux langues complémentaires. Avec ce spectacle dit « du bout des doigts », les artistes invitent petits et grands à un voyage dans l’imaginaire.

Organisé par la LuBi Ludothèque & Bibliothèque du Haillan, en partenariat avec la compagnie Le Bruits du Silence. Bibliothèque 30 rue de Los Héros 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557931131 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-lehaillan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bibliothèque
Adresse 30 rue de Los Héros 33185 Le Haillan
Ville Le Haillan

