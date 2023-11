Atelier à Latronquière, Diablerie de mots bibliothèque Latronquière, 17 décembre 2023, Latronquière.

Latronquière,Lot

Alchimiste en herbe ? Venez vous abreuver de mots magiques et avec votre plume, nous ensorceler de formules abracadabrantes.

Atelier animé par Catherine Poisson.

Gratuit sur inscription.

2023-12-17 09:45:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

bibliothèque

Latronquière 46210 Lot Occitanie



Are you a budding alchemist? Come and imbibe magic words and, with your pen, enchant us with abracadabra formulas.

Workshop led by Catherine Poisson.

Free with registration

¿Eres un alquimista en ciernes? Ven a empaparte de palabras mágicas y, con tu pluma, encántanos con fórmulas sorprendentes.

Dirigido por Catherine Poisson.

Gratuito con inscripción

Sind Sie ein angehender Alchimist? Kommen Sie, um sich an magischen Wörtern zu laben und mit Ihrer Feder uns mit abrakadabrischen Formeln zu verzaubern.

Workshop unter der Leitung von Catherine Poisson.

Kostenlos nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Figeac