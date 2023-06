ANIMATION AU BOUT DU CONTE Bibliothèque Laneuville-sur-Meuse, 13 juin 2023, Laneuville-sur-Meuse.

Laneuville-sur-Meuse,Meuse

Animation « Au bout du conte… » à la bibliothèque de Laneuville

Animations variées proposées par Monique Cartel et Laurence Pierson : lecture d’albums, raconte-tapis, kamishibaï, tapis-lecture, bricolage…

Pour les enfants de 0 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

Possibilité d’emprunter des livres sur place – Entrée libre. Enfants

Mercredi à 10:00:00 ; fin : . 0 EUR.

Bibliothèque Rue de la Lieuse

Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est



Animation « Au bout du conte? » at the Laneuville library

Various animations proposed by Monique Cartel and Laurence Pierson: reading of albums, story-telling, kamishibaï, carpet-reading, crafts…

For children from 0 to 10 years old accompanied by an adult.

Possibility to borrow books on site – Free entrance

Animación « Au bout du conte? » en la biblioteca de Laneuville

Diversas actividades propuestas por Monique Cartel y Laurence Pierson: lectura de álbumes, cuentacuentos, kamishibaï, alfombra de lectura, manualidades…

Para niños de 0 a 10 años acompañados por un adulto.

Posibilidad de tomar prestados los libros in situ – Entrada gratuita

Animation « Au bout du conte? » in der Bibliothek von Laneuville

Monique Cartel und Laurence Pierson bieten verschiedene Veranstaltungen an: Vorlesen von Alben, Erzählteppiche, Kamishibai, Leseteppiche, Basteln…

Für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Möglichkeit, vor Ort Bücher auszuleihen – Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-08 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE