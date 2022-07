Découverte du quartier de Belsunce Bibliothèque l’Alcazar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Découverte du quartier de Belsunce Bibliothèque l’Alcazar, 18 septembre 2022, Marseille. Découverte du quartier de Belsunce Dimanche 18 septembre, 14h30 Bibliothèque l’Alcazar

Sur inscription

Découverte du quartier Belsunce et des initiatives durables avec l’ACAM Belsunce en collaboration avec Solidaire BTP et Afriki Djigui Théâtri vers 16h où Afriki Djigui Théâtri proposera des contes. Bibliothèque l’Alcazar 58 Cours Belsunce 13001 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T14:30:00+02:00

2022-09-18T16:00:00+02:00 ©MicalefOMTCM

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bibliothèque l'Alcazar Adresse 58 Cours Belsunce 13001 Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville Bibliothèque l'Alcazar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Bibliothèque l'Alcazar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Découverte du quartier de Belsunce Bibliothèque l’Alcazar 2022-09-18 was last modified: by Découverte du quartier de Belsunce Bibliothèque l’Alcazar Bibliothèque l'Alcazar 18 septembre 2022 Bibliothèque l'Alcazar Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône