Marseille Privatopia : une ville fragmentée.
Vendredi 14 octobre 2022, 17h30
bibliothèque l'Alcazar, 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Avec ses fortes inégalités et son tiers de logements en résidences fermées, entourés par des barrières ou des murs, Marseille évoque certaines villes latino-américaines. En parallèle de l'exposition MARSEILLE PRIVATOPIA qui fermera ses portes samedi 15 octobre à 18h, la conférence de la géographe Elisabeth Dorier portera un regard analytique sur les deux visages de Privatopia : l'étalement périphérique des résidences fermées et sécurisées face à la dégradation de l'habitat des quartiers anciens paupérisés. Un temps de débat ouvert suivra. Par Elisabeth Dorier, géographe, professeure à l'Université d'Aix-Marseille et chercheuse au Laboratoire Population Environnement Développement (LPED, Aix Marseille Université-IRD). Les recherches présentées ont été menées en équipe et sont détaillées sur le blog suivant https://urbanicites.hypotheses.org/marseille-privatopia

