Comment habiter la ville autrement ?

Cette réunion aura pour objectif de créer une feuille, voire un fanzine dans un deuxième temps, portant sur une critique radicale des politiques d’urbanisation, du rôle des agences d’architecture et des promoteurs.

Il s’agira aussi de réfléchir aux politiques actuelles (sélectives et liberticides) d’intégration des individus dans l’espace urbain, et par ailleurs, de la mise à l’écart et l’enfermement des populations considérées comme inadaptées à la vie dans la « bonne » société, comme les smicards, les chômeurs, les pauvres qui dépendent de la solidarité publique, les migrants, les personnes sans domicile, les prisonniers etc.

Nous avons aussi dans l’idée de donner la parole à celles et ceux qui luttent contre la destruction des terres maraîchères et la bétonisation des sols ; celles et ceux qui résistent et agissent, en mettant par exemple en place des projets urbains alternatifs, squats, jardins partagés, initiatives sociales et culturelles… modes de fonctionnement alternatif, etc.

Tu es intéressée.é par ce projet et tu souhaites participer au groupe de travail ?

N’hésite pas à nous rejoindre.

Groupe Libertaire La Rue

Groupe Libertaire La Rue

Bibliothèque La Rue – Paris 10, rue Robert Planquette, 75018 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T20:00:00+02:00

