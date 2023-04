rencontre et discussion avec Hugues Lenoir auteur de « Pour une école de la liberté par la liberté » Bibliothèque La Rue – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

rencontre et discussion avec Hugues Lenoir auteur de « Pour une école de la liberté par la liberté »
Vendredi 21 avril, 19h00
Bibliothèque La Rue – Paris

Après son Précis d’Education Libertaire paru en 2011, Hugues Lenoir précise sa réflexion sur la place de l’éducation dans la cité en vue d’une émancipation politique, sociale et citoyenne, pour répondre à la question : doit-on apprendre à apprendre ou apprendre à devenir ? Se référant aux penseurs historiques et libertaires sur l’éducation, il nous propose les bases d’une pédagogie libertaire et ses sœurs non autoritaires, une pédagogie libérée avec des méthodes pour éduquer les éducateurs, avec une dimension collective des apprentissages. Au contraire d’un enseignement de masse standardisé, Hugues Lenoir ouvre les pistes pour une expérimentation d’une éducation à la liberté dans la liberté. Bibliothèque La Rue – Paris 10, rue Robert Planquette, 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://groupe-libertaire-la-rue.jimdosite.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

