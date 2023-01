L’éducation, un regard libertaire – 3 Bibliothèque La Rue – Paris, 10 février 2023, Paris.

L'éducation, un regard libertaire – 3 Vendredi 10 février, 19h30 Bibliothèque La Rue – Paris

Atelier organisé par le groupe libertaire La Rue

Bibliothèque La Rue – Paris 10, rue Robert Planquette, 75018 Paris

Les anarchistes entretiennent traditionnellement une méfiance envers tout ce qui exerce ou représente un pouvoir illégitime, ainsi, l’éducation du jeune enfant, le rapport maitre / élève est au cœur de leurs préoccupations.

Antiautoritaire, contre toute hiérarchie et toute méritocratie quelles qu’elles soient, la pensée anarchiste repose sur des valeurs fondamentales de liberté, d’égalité fondamentale et d’auto-détermination.

3ème atelier:L’éducation hors de l’école

Les vendredi 2 décembre 2022, et 13 janvier 2023, une vingtaine de participant.e.s se sont réuni.e.s avec le groupe La Rue pour débattre au sujet de l’éducation libertaire. Des professeur.e.s, des professionnel.les de la petite enfance, et des étudiant.e.s du second degré et du supérieur, ainsi que des curieux.ses. ont tenté de définir ce que pouvaient être les grands principes de l’éducation libertaire, tout en questionnant les difficultés intrinsèques de ce mouvement. Les échanges ont été extrêmement riches, et les participant.e.s ont souhaité organiser une troisième réunion sur le même sujet.

Ce 3e volet sera consacré à l’éducation des enfants en dehors de la sphère scolaire. En questionnant la place qui est accordée aux enfants dans notre société, nous tenterons d’esquisser ce que peuvent être des rapports sains entre enfants et adultes – qu’ielles soient parents ou non. Nous pourrons tout à la fois réfléchir à la façon dont ce biais âgiste influence tous.tes les membres de notre société, ainsi qu’aux conditions de possibilité d’une éducation familiale libertaire.

Toujours avec la participation active d’Amélie, doctorante, qui travaille sur le thème de l’éducation libertaire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:30:00+01:00

2023-02-10T22:00:00+01:00