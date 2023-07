Balade dessinée avec de l’aquarelle végétale à la Bibliochouette Bibliothèque La Croix-en-Touraine, 16 septembre 2023, La Croix-en-Touraine.

Balade dessinée avec de l’aquarelle végétale à la Bibliochouette Samedi 16 septembre, 14h00 Bibliothèque 20€/pers

15€ pour les enfants accompagnés (à partir de 6 ans)

Limité à 8 personnes

La Bibliochouette propose une exposition d’œuvres autour de peintures végétales réalisées par Aurore Livernet qui fabrique ses peintures naturelles avec des pigments végétaux.

Et un atelier où le public aura le plaisir de peindre en pleine nature, avec des aquarelles fabriquées à base de plantes. Tout le matériel est fourni.

Bibliothèque Parc Edouard-André 30 rue Nationale, 37150 La Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 64 64 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.lacroix@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 57 80 74 »}] Le Parc a été créé par Edouard André (paysagiste français réputé – 1840/1911), propriétaire de ce domaine à partir de 1871. Il a alterné les vues intérieures offrant selon les heures, ombrage et abri, lumière et repos. L’ensemble génère un sentiment d’harmonie qui est encore perceptible de nos jours. Acquis par la municipalité, il est ouvert au public depuis novembre 2003. On y accède par la rue Nationale. Un parking y accueille les véhicules des visiteurs. Il a fait l’objet d’une restauration, en rappelant certaines des réalisations d’E. André. On y trouve ainsi : Un kiosque à musique réalisé sur la pelouse au-delà du ruisseau du Villarçon qui traverse ce lieu. Deux treilles demi-sphériques en bois de châtaignier agrémentées de banc circulaire qui supportent des rosiers grimpants. Neuf carrés entourés de buis accueillent une roseraie, des roses aux noms célèbres rappelant l’histoire et la royauté, les musiciens, les châteaux et les jardins, les peintres, les écrivains, les saisons. L’espace Gobérande créé par E. André. Un bassin de 36 m² avec des plantes aquatiques. Un ouvrage charpenté sous lequel un banc accueille le public. Une pièce de lecture ainsi qu’un espace jeux pour jeunes enfants .Cet espace débouche directement sur la liaison douce qui transporte les visiteurs, en quelques pas, de la place de la libération au Parc. Sont situés également dans ce parc : La Mairie, la Bibliothèque de la commune gérée par l’association Bibliochouette, le Pavillon des Associations où peuvent se réunir les membres des associations communales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Mairie La Croix