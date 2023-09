Monstrueux contes Bibliothèque La Coquille, 31 octobre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Animation contes d’halloween pour toute la famille.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Bibliothèque Salle de danse

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Animation Halloween tales for the whole family

Cuentacuentos de Halloween para toda la familia

Animation Halloween-Märchen für die ganze Familie

Mise à jour le 2023-09-19 par Isle-Auvézère