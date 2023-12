Animation en décembre casques à réalité virtuelle Bibliothèque « La Bullothèque » Brullioles Catégories d’Évènement: Brullioles

Animation en décembre casques à réalité virtuelle Vendredi 8 décembre, 17h00 Bibliothèque « La Bullothèque » Entrée libre Bibliothèque « La Bullothèque » rue du Souvenir, Brullioles Brullioles 69690 La Plaine Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 70 54 49 bullotheque.brullioles@gmail.com Horaires d'ouverture :

Mardi de 16h30 à 20h30

Mercredi de 11h00 à 12h30 et de 17h30 à 19h30

Vendredi de 16h30 à 19h30

Samedi de 10h30 à 13h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T17:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

