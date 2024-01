Printemps du Livre se balade : Atelier dessin avec Lili la Baleine Bibliothèque La Boissière-de-Montaigu, mercredi 21 février 2024.

Printemps du Livre se balade : Atelier dessin avec Lili la Baleine Rencontrez Lili la Baleine lors d’un atelier de dessin. Lili s’initia au

dessin traditionnel puis, très vite, au dessin numérique. Désormais, elle dessine partout, tout le temps. Mercredi 21 février, 14h00 Bibliothèque Inscriptions auprès de la bibliothèque de La Boissière de Montaigu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T14:00:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00

Ce n’est que lors d’une lente transformation en baleine de 9 mois que Lili s’initia au dessin traditionnel puis, très vite, numérique. Désormais, elle dessine partout, tout le temps et même un peu plus pour créer des coloriages, des jeux et des albums avec sa tablette graphique… et « occasionnellement » sa tablette de chocolat !

Bibliothèque 2 bis Place de l'Église, 85600 La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu 85600 Puydore Vendée Pays de la Loire

