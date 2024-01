Cuisine-moi une histoire par la cie Une Hirondelle SPÉCIAL MOIS DES PETITS Bibliothèque La Bastide Bordeaux, 24 février 2024, Bordeaux.

Cuisine-moi une histoire par la cie Une Hirondelle SPÉCIAL MOIS DES PETITS Samedi 24 février 2024, 16h00 Bibliothèque La Bastide Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T16:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:45:00+01:00

Fin : 2024-02-24T16:00:00+01:00 – 2024-02-24T16:45:00+01:00

Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires, et ça sent bon !

Accompagnée de son accordéon, elle vous les sert en musique, sa batterie de cuisine épice et rythme ses aventures. Elle nous raconte et nous chante 3 histoires qui nous donnent l’eau à la bouche et nous emmènent en balade avec Le petit chat perdu, Roule galette, La petite poule rousse.

Pour plus d’infos

Bibliothèque La Bastide 18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://unehirondellecie.com/cuisine-histoire-ca-9.html »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite