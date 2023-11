Montaigne tour à la bibliothèque La Bastide Bibliothèque La Bastide Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Montaigne tour à la bibliothèque La Bastide Bibliothèque La Bastide Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux. Montaigne tour à la bibliothèque La Bastide Samedi 9 décembre, 10h30 Bibliothèque La Bastide Une fois par mois, rendez-vous dans les bibliothèques du réseau bordelais, pour découvrir l’histoire de Montaigne et de ses célèbres Essais.

Suite à l’inscription de « l’Exemplaire de Bordeaux » des Essais de Montaigne au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO le 18 Mai 2023, les bibliothécaires entament une tournée des bibliothèques, afin de vous faire découvrir quelques livres de Montaigne conservés dans les réserves patrimoniales de la bibliothèque Mériadeck. Bibliothèque La Bastide 18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://selene.bordeaux.fr/notice?id=h%3A%3ABordeauxS_B330636101_S1238ResC_EB&locale=fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

