Eveil 0-3 ans : ateliers danse Mercredi 29 novembre, 16h00, 16h45 Bibliothèque La Bastide Sur inscription

Il s’agit d’un atelier ouvert aux enfants dès la marche jusqu’à 4 ans. C’est un cours de danse avec un échange entre les parents et leurs enfants où ils peuvent s’épanouir grâce à la musique et la danse en stimulant la motricité par le ludique et l’imaginaire.

Pendant la séance, nous partons à la découverte des mouvements moteurs de l’enfant grâce à l’imaginaire et au jeu. Grâce à la musique nous stimulons le développement sensoriel de l’enfant en éveillant sa créativité et en bénéficiant de sa prise de conscience de soi et des autres.

Le cours a une durée de 45 min pendant lequel il y a plusieurs rituels une ronde début de cours, des jeux de danse avec une thématique qui reste la même pendant 2 séances, un parcours de motricité, une ronde de fin de cours, un retour au calme en douceur…

Les objectifs :

– Partager un moment privilégié avec son enfant

– Découvrir de façon ludique le plaisir de danser à deux.

– Créer un moment unique autour du partage avec tout le groupe.

– Prendre conscience de son corps, créer et échanger le mouvement à travers la danse.

– Dans un espace loin de tout jugement, lâcher prise et être en confiance pour découvrir le plaisir de jouer, communiquer et danser avec son enfant.

Bibliothèque La Bastide 18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux

danse tout-petits