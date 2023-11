Carte blanche aux éditions l’Arbre Vengeur Bibliothèque La Bastide Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux.

Parole à la création culturelle locale ! La bibliothèque de la Bastide vous propose un nouveau rendez-vous avec les acteurs qui font la richesse de la vie culturelle bordelaise. Ces rencontres prendront la forme d’une carte blanche à l’invité qui commentera sa sélection culturelle (coups de cœur, influences, catalogue pour un label ou un éditeur…) tout en échangeant sur son actualité et les différentes dimensions de son activité. Premier rendez-vous le samedi 25 novembre à 10h30 avec l’Arbre vengeur, éditeur local aussi stimulant par ses textes contemporains que par ses rééditions qui fête cette année ses vingt ans.

A venir également en 2024 des rencontres avec entre autres le label Talitres, la guinguette Chez Alriq ou le musicien Milos Asian.

Et si vous avez envie de partager lectures et coups de cœur avec le reste des usagers de la bibliothèque, rejoignez nos clubs de lecteurs littérature et BD. Prochain rendez-vous : club littérature le samedi 18 novembre à 14h.

Bibliothèque La Bastide 18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

