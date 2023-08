Atelier cyanotype Bibliothèque La Bastide Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier cyanotype Bibliothèque La Bastide Bordeaux, 28 septembre 2023, Bordeaux. Atelier cyanotype Jeudi 28 septembre, 15h00 Bibliothèque La Bastide Sur inscription En solo ou à 4 mains, découvrez la technique du cyanotype, un procédé photographique ancien qui permet de créer des images d’un bleu intense. Vous créez votre image en faisant dialoguer les formes des plantes et des animaux. Un atelier par l’association bordelaise ARTILUS Bibliothèque La Bastide 18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/artilus »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T15:00:00+02:00 – 2023-09-28T16:30:00+02:00

2023-09-28T15:00:00+02:00 – 2023-09-28T16:30:00+02:00 atelier créatif Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque La Bastide Adresse 18-22 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque La Bastide Bordeaux latitude longitude 44.844136;-0.542197

Bibliothèque La Bastide Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/