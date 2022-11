Parlons histoire avec Ludivine Bantigny Bibliothèque La Bastide, 25 janvier 2023, Bordeaux.

Parlons histoire avec Ludivine Bantigny Mercredi 25 janvier 2023, 18h00 Bibliothèque La Bastide

Sur inscription

Réflexion sur la violence du capitalisme

Le nouveau rendez-vous des bibliothèques de Bordeaux

Une fois par mois, les bibliothèques de Bordeaux proposent une nouvelle approche des sciences et de l’histoire. Des scientifiques et des historiens renommés et passionnants viennent partager leurs connaissances avec le plus grand nombre. Le format est avant tout participatif et convivial !

En décembre, la bibliothèque La Bastide accueille Ludivine Bantigny autour de son livre L’ensauvagement du capital, paru aux éditions Seuil (2022).

Ludivine Bantigny est historienne, maîtresse de conférences à l’université de Rouen Normandie. Ses recherches portent sur les engagements politiques et la conscience historique au XXe siècle.

Son livre L’ensauvagement du capital est une réflexion sur la violence accrue du capitalisme. Les conditions de travail des salariés d’Amazon ou les marins des porte-conteneurs bloqués en mer pendant les mois de confinement sont des exemples des excès qui marquent les corps et les esprits des hommes et des femmes. L’auteure appelle à une résistance plus radicale.

Programme de la soirée

• Accueil à partir de 18h avec un apéritif de bienvenue

• Avant la conférence, l’Université populaire de Bordeaux invite le public à un débat mouvant pour provoquer un échange ouvert et citoyen autour du sujet principal du livre des invités.

Les élèves de l’éstba, école supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine, promotion 2022, proposeront ensuite un flash artistique.

• Après la conférence, Ludivine Bantigny dédicacera ses livres autour d’une table tenue par la librairie Mollat.



