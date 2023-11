Ateliers feutrage Bibliothèque Jumilhac-le-Grand, 9 décembre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Ana-Luisa est une artiste / créatrice qui a habite en France depuis 2014.

Elle a beaucoup d expérience et propose de montrer des techniques de feutrage pour créer une petite pièce d art spéciale, une décoration murale ou un collier décoratif.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Bibliothèque

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ana-Luisa is an artist / designer who has lived in France since 2014.

She has a lot of experience and offers to show felting techniques to create a small special piece of art, a wall decoration or a decorative necklace

Ana-Luisa es una artista / diseñadora que vive en Francia desde 2014.

Tiene mucha experiencia y se ofrece a mostrar técnicas de fieltro para crear una pequeña obra de arte especial, una decoración de pared o un collar decorativo

Ana-Luisa ist eine Künstlerin / Designerin, die seit 2014 in Frankreich lebt.

Sie hat viel Erfahrung und bietet an, Filztechniken zu zeigen, um ein besonderes kleines Kunstwerk, eine Wanddekoration oder eine dekorative Halskette herzustellen

Mise à jour le 2023-11-16 par Isle-Auvézère