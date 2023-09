Atelier bébés lecteurs Bibliothèque Jumilhac-le-Grand, 26 octobre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 11:00:00.

Bibliothèque Boulevard Darnet

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the little ones from 0 to 3 years old, come and share stories and rhymes told by Marie and Sandrine

Para los más pequeños de 0 a 3 años, ven a compartir cuentos y rimas contados por Marie y Sandrine

Für die ganz Kleinen von 0 bis 3 Jahren , teilen Sie Geschichten und Reime, die von Marie und Sandrine erzählt werden

Mise à jour le 2023-09-18 par Isle-Auvézère