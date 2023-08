Illusions Bibliothèque Jules Verne – Pantin Pantin Catégorie d’Évènement: Pantin Illusions Bibliothèque Jules Verne – Pantin Pantin, 20 septembre 2023, Pantin. Illusions 20 et 23 septembre Bibliothèque Jules Verne – Pantin Alors, qu’est-ce qui nous trompe : nos yeux, notre cerveau ? Y a-t-il plusieurs moyens de tromper nos sens ? Entre physique et biologie, venez explorer et jouer avec ces phénomènes, en compagnie de l’association Traces. Pensez-vous qu’en sortant, vous saurez déjouer les pièges des illusions ? Bibliothèque Jules Verne – Pantin 73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin Pantin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T15:00:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00

2023-09-20T15:00:00+02:00 – 2023-09-20T16:00:00+02:00

2023-09-23T16:30:00+02:00 – 2023-09-23T17:30:00+02:00

Bibliothèque Jules Verne - Pantin
73 Avenue Édouard-Vaillant, 93500 Pantin
Pantin

