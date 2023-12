Comme Un Souffle Bibliothèque Jules Verne Pantin, 24 janvier 2024, Pantin.

Comme Un Souffle Mercredi 24 janvier 2024, 10h30 Bibliothèque Jules Verne sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T10:30:00+01:00 – 2024-01-24T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T10:30:00+01:00 – 2024-01-24T11:30:00+01:00

Spectacle à réactions libres de danse et musique, pour les enfants des lieux d’accueil de lapetite enfance, des très petites et petites sections de maternelle et pour les professionnel. les qui les accompagnent.

Quelle liberté laisse-t-on aujourd’hui aux enfants ?

Dans un écrin de partage et d’écoute, les tout-petits choisissent de réagir à leur guise aux propositions de la danseuse et de la musicienne partageant avec elles l’espace du spectacle dans une cohabitation joyeuse et bouillonnante.

Comme un Souffle mêle réminiscences de mélodies et de danses traditionnelles à des sonorités et chorégraphie contemporaines dans une écriture ouverte à l’improvisation.

Comme un Souffle est une ode à la liberté qui célèbre les élans de vie des jeunes enfants et questionne l’apprentissage de la prise de risque.

Bibliothèque Jules Verne 73 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnielacroiseedeschemins@gmail.com »}]

très jeune public spectacle à réactions libres

P.Sénard