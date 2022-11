Raymond rêve bibliothèque Jules Mousseron Fouquières-lès-Lens Catégories d’évènement: Fouquières-lès-Lens

Raymond rêve bibliothèque Jules Mousseron, 20 mars 2023, Fouquières-lès-Lens. Raymond rêve 20 – 25 mars 2023 bibliothèque Jules Mousseron Exposition autour de l’album d’Anne Crausaz bibliothèque Jules Mousseron 18bis rue Pasteur Fouquières-lès-Lens 62740 Pas-de-Calais Hauts-de-France L’exposition Raymond rêve va vous permettre de raconter en grand format l’histoire de cet album écrit par Anne Crausaz.

C’est l’histoire d’un petit escargot qui rêve de se transformer en cerise, en fraise, en limace et même en girafe. Sa forme ronde lui permet toutes les extravagances. Pourtant, un jour, il va rencontrer Juliette, une escarguette..

2023-03-20T09:00:00+01:00

2023-03-25T19:00:00+01:00

