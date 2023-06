Découvrez l’histoire du stade « des Poumons Verts » le temps d’une exposition au sein d’une bibliothèque d’exception Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan Aureilhan Catégories d’Évènement: Aureilhan

Hautes-Pyrénées Découvrez l’histoire du stade « des Poumons Verts » le temps d’une exposition au sein d’une bibliothèque d’exception Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan, 16 septembre 2023, Aureilhan. Découvrez l’histoire du stade « des Poumons Verts » le temps d’une exposition au sein d’une bibliothèque d’exception Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Jules Laforgue Gratuit. Entrée libre. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023, les Amis du Patrimoine d’Aureilhan vous présentent une exposition sur le stade « des Poumons Verts », à l’occasion de sa rénovation. Une rétrospective aussi riche que passionante, étayée de nombreux documents et photographies, où passé et présent se rejoignent. Bibliothèque Jules Laforgue 24 avenue Jean Jaurès, 65800 Aureilhan Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie Située dans la magnifique villa Oustau, au sein de l’E.C.L.A. (Espace Culture Loisirs d’Aureilhan), la bibliothèque Jules Laforgue offre 14 000 ouvrages destinés aux enfants et aux adultes, dont une collection de livres régionaux, des revues, ainsi que plus de 3 000 CD empruntables, allant du classique au rap. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Aureilhan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bibliothèque Jules Laforgue Adresse 24 avenue Jean Jaurès, 65800 Aureilhan Ville Aureilhan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan

Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aureilhan/

Découvrez l’histoire du stade « des Poumons Verts » le temps d’une exposition au sein d’une bibliothèque d’exception Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan 2023-09-16 was last modified: by Découvrez l’histoire du stade « des Poumons Verts » le temps d’une exposition au sein d’une bibliothèque d’exception Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan Bibliothèque Jules Laforgue Aureilhan 16 septembre 2023