Visite guidée de la bibliothèque Jeanne-Chauvin Bibliothèque Jeanne-Chauvin – Université Paris Cité Malakoff, 16 septembre 2023, Malakoff.

Visite guidée de la bibliothèque Jeanne-Chauvin Samedi 16 septembre, 10h00 Bibliothèque Jeanne-Chauvin – Université Paris Cité Visite gratuite sur réservation

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’université Paris Cité vous propose une visite guidée de la bibliothèque Jeanne-Chauvin, inaugurée en 2018, et de la faculté de droit de Malakoff.

Vous y apprendrez l’histoire de la faculté de Malakoff, découvrirez l’architecture, dans les styles art nouveau et contemporains, et vous pourrez voir de l’intérieur le monde du droit et des bibliothèques universitaires.

Il y aura une visite toutes les heures.

Bibliothèque Jeanne-Chauvin – Université Paris Cité 10, avenue Pierre Larousse 92240 MALAKOFF Malakoff 92240 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 76 53 45 00 https://u-paris.fr/bibliotheques/bu-jeanne-chauvin/ La bibliothèque universitaire Jeanne Chauvin a ouvert ses portes au public en juin 2018. Elle est implantée à Malakoff, sur le site de la faculté de Droit, d'Économie et de Gestion d'Université Paris Cité.

Financé par la Région Ile-de-France à hauteur de 8,3 millions d’euros, le nouveau bâtiment est un projet original et ambitieux. La maîtrise d’œuvre, confiée à Canal Architecture, a souhaité positionner le nouveau bâtiment dans son environnement le plus respectueusement possible. Le projet architectural visait également à une résonance graphique et chromatique avec la faculté attenante, dont le bâtiment Art Déco est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Outre ses missions documentaires classiques, la bibliothèque Jeanne Chauvin se veut aussi un lieu d’appui à la pédagogie et un trait d’union avec le monde professionnel, un lieu où on trouve de l’aide méthodologique et où on se prépare pour l’avenir. Métro : Ligne 13 (Malakoff Plateau de Vanves) et 4 (Porte d’Orleans) Bus : 58, 95, 191

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Université Paris Cité