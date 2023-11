Spectacle jeune public « Pierrot et Capucine » Bibliothèque Jean d’Ormesson Perpignan Perpignan, 7 novembre 2023, Perpignan.

Spectacle jeune public « Pierrot et Capucine » Mardi 7 novembre, 15h00 Bibliothèque Jean d’Ormesson Perpignan

Tous deux ont plus d’une façon de dialoguer… Ils manipulent de drôles d’objets, aiment avoir la tête en bas et les pieds en haut !

Jonglage, portés et acrobaties sont autant de liens d’amitié entre Pierro et Capucine.

Spectacle interactif : Les enfants sont invités à partager la joie de Pierro et Capucine autour de quelques portés acrobatiques, d’une danse de rubans colorés ou de jonglage de foulards… Ils passent aussi à l’intérieur d’une chenille magique…

Bibliothèque Jean d’Ormesson Perpignan 7 ter avenue Paul Alduy, Perpignan Perpignan 66100 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 0468623860

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T15:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:00:00+01:00

2023-11-07T15:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:00:00+01:00