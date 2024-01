Exposition « Editions » présentée par Didier Arnaudet Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, jeudi 7 mars 2024.

Exposition « Editions » présentée par Didier Arnaudet Exposition réalisée avec Jérôme Schlomoff et Carmelo Zagari 7 30 mars Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Entrée libre

Début : 2024-03-07T14:00:00+01:00 – 2024-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont est très heureuse d’accueillir l’exposition Editions proposée par Didier Arnaudet.

Critique d’art et commissaire d’exposition, Didier Arnaudet pratique aussi une écriture qui emprunte tout à la fois au poème, une forme pleine d’échos et à la prose, une allure aux multiples aiguillons, et mobilise des atmosphères, des effervescences, des éléments du réel et des fragments de fiction.Il a ainsi mené plusieurs collaborations avec des artistes pour la création de livres à tirages limités et numérotés.

Cette exposition présente l’édition spéciale des portraits de Jean-Michel Basquiat réalisés par Jérôme Schlomoff et plusieurs collaborations avec Carmelo Zagari.

Du 7 au 30 mars 2024.

Vernissage le vendredi 8 mars à 18h00.

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

