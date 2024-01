Bébé bouquine Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, samedi 17 février 2024.

Bébé bouquine Lectures gourmandes Samedi 17 février, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Sur inscription à partir du 2 février

Début : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T11:30:00+01:00

Venez partager un moment de découverte, rire et détente avec vos tout-petits autour de lectures et chansons sur l’alimentation, le plaisir de goûter une nouvelle saveur ou de refuser de manger, d’être surpris par la beauté des fruits et des légumes.

Nous ne vous garantissons pas que votre enfant mangera ses épinards en rentrant chez vous, mais il aura passé un bon moment !

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

©Henri Lemahieu