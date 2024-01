Tambouille Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, samedi 3 février 2024.

Tambouille Spectacle théâtral et musical de Valérie Capdepont et Erik Baron Samedi 3 février, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Sur inscription

Début : 2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

Un duo de cuistots joueurs et musiciens. Une batterie de cuisine sonore et sonorisée. Des mots, des chants, des onomatopées, du mouvement…

Venez assister au spectacle de Valérie Capdepont et Erik Baron sur la thématique de la cuisine et des aliments.

L’instrumentarium de la recette musicale est composé d’accessoires culinaires marmites et gamelles, robots et ustensiles, légumes et graines au micro … ainsi que de véritables instruments de musique électronique !

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30

Mois des petits

