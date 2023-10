Atelier numérique de codage Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier numérique de codage Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux. Atelier numérique de codage Samedi 25 novembre, 14h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Sur inscription – 6 places disponibles Atelier de création d’un jeu vidéo sur application Scratch

Partenaire Epitech – Club coding – 6 places disponibles sur réservation

Tranche d’âge : 8 – 18 ans

Horaires : 14h30 à 16h Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont
Adresse Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux
Ville Bordeaux

