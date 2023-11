Eveil linguistique espagnol Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Eveil linguistique espagnol Samedi 18 novembre, 10h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Sur inscription

Carolina Carmona, chanteuse et musicienne Chilienne, va faire découvrir à vos enfants la musicalité, la rythmique et les intonations de la langue espagnole. L’accent est mis sur la notion de plaisir et de jeu, avec des chansons, instruments de percussion, des comptines et jeux de doigts.

Ambiance assurée !

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T10:30:00+01:00

