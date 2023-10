Cet évènement est passé Retour vers la nature Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Retour vers la nature Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, 24 octobre 2023, Bordeaux. Retour vers la nature 24 octobre – 10 novembre Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Entrée libre Retour vers le futur, retour vers le passé, retour vers la nature, l’un vers une fiction inquiétante, l’autre vers une nostalgie passéiste, enfin vers la nature.

Pendant toute la période où nous avons vécu sous la crainte de la Covid, beaucoup d’entre nous ont redécouvert le goût de la nature, de la campagne, des bois, de la ruralité, des jardins ouvriers, des zones humides, des espaces verts conservés dans les villes et des murs végétalisés.

Aussi avec nos pinceaux, nos poinçons, nos ciseaux, nos burins, nous rentrons en lutte pour le retour vers la nature.

Le Cercle d’art bordelais

Vernissage le vendredi 26 octobre à 18h Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

2023-11-10T14:00:00+01:00 – 2023-11-10T18:00:00+01:00 Exposition Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Adresse Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux latitude longitude 44.832486;-0.610817

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/