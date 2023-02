Voyager en (re)prenant son temps Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, 25 mars 2023, Bordeaux.

Voyager en (re)prenant son temps Samedi 25 mars, 11h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont

Entrée libre

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen #8

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Saint-Augustin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite

05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique

Avec Laurent Castaignède, ingénieur centralien et conseiller en impact environnemental basé à Bordeaux, auteur de La Bougeotte, nouveau mal du siècle ? (2021) et Airvore ou le mythe des transports propres (2022), tous deux parus chez Ecosociété.

Le voyage est devenu un acte de consommation, offrant l’exotisme et le confort à moindre coût. Il est un acte compensatoire de notre sédentarité urbaine. Ce n’est plus un apprentissage fondateur, un cheminement existentiel. On veut retrouver du « même » : même confort que chez nous, et on se retrouve entre congénères à l’autre bout du monde. L’auteur propose des remèdes à cette bougeotte : nécessité de dilater le temps, moins de voyages mais plus longs, plus profonds. Car cette envie parfois pathologique de bouger n’est pas non plus sans conséquences sur l’environnement.

La librairie Mollat assurera une vente de livres et la rencontre sera suivie d’une dédicace.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00

2023-03-25T12:30:00+01:00