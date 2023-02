André et les Martiens Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

André et les Martiens Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, 11 mars 2023, Bordeaux. André et les Martiens Samedi 11 mars, 16h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont

Sur inscription Venez assister à la projection du film documentaire André et les Martiens, en présence de son réalisateur Philippe Lespinasse. Plongez dans l’univers émouvant et hors-norme de l’artiste André Robillard filmé avec force et sensibilité par Philippe Lespinasse. André Robillard est sculpteur, dessinateur et musicien. Découvert par Jean Dubuffet, il est devenu un des plus importants créateurs de l’art brut. Depuis 1964, il fabrique des fusils, des centaines de fusils, pour « tuer la misère ». Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde 05 24 99 60 30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

