Café musique Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, 28 janvier 2023, Bordeaux. Café musique Samedi 28 janvier 2023, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont

Entrée libre

Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur musique Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Saint-Augustin Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Accessible aux personnes à mobilité réduite

05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Autour d’un café et en toute convivialité, les bibliothécaires vous présentent les dernières acquisitions et leurs coups de coeur en vous faisant écouter des extraits.

2023-01-28T10:30:00+01:00

2023-01-28T12:00:00+01:00

