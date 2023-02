Mondes affranchis Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Entrée libre L’exposition de la bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont met en avant le caractère sériel et les usages de la répétition que l’on retrouve dans la production de nombre d’auteurs d’art brut. Visite commentée le mercredi 8 mars à 16h30, sur réservation au 05 24 99 60 30. Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde 05 24 99 60 30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

