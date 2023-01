Atelier d’écriture Bibliothèque Isle Jourdain L'Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Atelier d’écriture Bibliothèque Isle Jourdain, 9 février 2023, L'Isle-Jourdain. Atelier d’écriture Jeudi 9 février, 17h00 Bibliothèque Isle Jourdain

Entrée libre et gratuite

Atelier animé par Lucie Ruda handicap moteur mi Bibliothèque Isle Jourdain 4 avenue Jean Augry L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Moment de pause, de réflexions, d’échanges, d’écrits à partager ou à garder pour soi.

