Exposition : «Nature et Imaginaire» Bibliothèque Intercommunale Quercy-Bouriane Gourdon, 4 juillet 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Mylène Misko nous fait découvrir ses dessins réalisés depuis son exposition à la BIG en 2018.

«Nature et Imaginaire» rassemble ses dernières créations figuratives et abstraites à l’encre et au crayon de couleur.

Ses sources d’inspiration évoquent les paysages naturels du Lot..

Mardi 2023-07-04 14:00:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

Bibliothèque Intercommunale Quercy-Bouriane Place Noël Poujade

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Myle?ne Misko shows us her drawings realized since her exhibition at BIG in 2018.

« Nature et Imaginaire » brings together her latest figurative and abstract creations in ink and colored pencil.

Her sources of inspiration are the natural landscapes of the Lot region.

Mylešne Misko nos muestra los dibujos que ha realizado desde su exposición en el BIG en 2018.

« Nature et Imaginaire » reúne sus últimas creaciones figurativas y abstractas en tinta y lápiz de color.

Sus fuentes de inspiración son los paisajes naturales del Lot.

Myle?ne Misko zeigt uns ihre Zeichnungen, die seit ihrer Ausstellung in der BIG im Jahr 2018 entstanden sind.

« Nature et Imaginaire » versammelt ihre neuesten figurativen und abstrakten Kreationen in Tinte und Buntstift.

Seine Inspirationsquellen sind die Naturlandschaften des Lot.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Gourdon