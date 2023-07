«Contes et Légendes du Moyen-Âge» Bibliothèque Intercommunale Gourdon, 6 août 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Dans le cadre des médiévales, évènement proposé par l’association «Les idées vagabondent» – public enfants.

2023-08-06 11:00:00 fin : 2023-08-06 . EUR.

Bibliothèque Intercommunale

Gourdon 46300 Lot Occitanie



As part of the medieval festival, event organized by the association « Les ide?es vagabondent » – for children

En el marco de la fiesta medieval, un acto organizado por la asociación « Les ide?es vagabondent » – para niños

Im Rahmen der Mediävalen, eine Veranstaltung des Vereins « Les ide?es vagabondent » – Publikum Kinder

