Laroque occitane, une balade sur les pas des métiers d'autrefois… Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque intercommunale de Laroque-Timbaut Gratuit. Entrée libre. Départ devant la bibliothèque communautaire. Durée : 1h. De la bibliothèque au vallon de Saint-Germain, balade entre histoires et lectures occitanes, sur les pas des métiers d'autrefois…

Avec la participation de Frédéric Figeac et de la classe occitane de Violaine Bousquet. Bibliothèque intercommunale de Laroque-Timbaut 3 rue du 8 mai 1945, 47340 Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine La bibliothèque de Laroque-Timbaut, à vocation intercommunale, œuvre pour favoriser l’accès de tous les publics à la culture, à l’information et au loisir.

Accessible pour tous, elle est un lieu de culture privilégié. Ses deux points lecture associés complètent cet espace de vie sur les communes de Castella et La Croix Blanche. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

