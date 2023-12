Soirée de lancement du Prix littéraire du réseau des bibliothèques Bibliothèque intercommunale Cazals, 12 janvier 2024, Cazals.

Cazals Lot

Participez au Prix littéraire du réseau des bibliothèques en lisant, entre le 13 janvier et le 13 juin 2024, les romans ou les BD en compétition ! Les deux sélections seront dévoilées lors de la soirée de lancement.

Cette soirée est organisée en partenariat avec la librairie « Le vent d’autan », qui sera présente pour nous parler du fonctionnement des différents prix littéraires et de leurs enjeux pour les auteurs et éditeurs..

Infos et bulletins de vote disponibles auprès des bibliothèques du réseau.

En partenariat avec la librairie « Le Vent d’autan » : comment fonctionnent les prix littéraires ? Quels en sont les enjeux pour les auteurs et les maisons d’édition ?

Ensuite, les bibliothèques dévoileront les ouvrages en compétition pour le Prix littéraire 2024 du réseau.

Bibliothèque intercommunale

Cazals 46250 Lot Occitanie



