Atelier Création de cartes de voeux pop-up Bibliothèque intercommunale Cazals, 14 novembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Créez, grâce à une technique simple, des cartes de voeux pop-up ! Animé par Sophie Latappy..

2023-11-14 18:00:00 fin : 2023-11-14 . EUR.

Bibliothèque intercommunale

Cazals 46250 Lot Occitanie



Use a simple technique to create pop-up greeting cards! Led by Sophie Latappy.

Utiliza una técnica sencilla para crear tarjetas de felicitación pop-up Dirigido por Sophie Latappy.

Erstellen Sie mithilfe einer einfachen Technik Pop-up-Grußkarten! Moderiert von Sophie Latappy.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cazals-Salviac