Exposition Sculptures de Catherine Leterme Samedi 16 septembre, 11h30 Bibliothèque Intercommunale André Dussollier Entrée libre

Journée du Patrimoine

Samedi 16 septembre – 9h00-12h30

Samedi 16 septembre, la Médiathèque Intercommunale André Dussollier célèbrera une année de plus les Journées du Patrimoine pour une matinée entière tournée autour de la thématique de la sculpture et de la figure du sculpteur François Pompon (1855-1933).

11h30-12h30 : Exposition/Vente des sculptures de Catherine Leterme – Accès libre

« Sculptrice depuis une trentaine d’années, j’enseigne cette discipline pour tous les publics (adultes, ados et enfants) sous forme de stages, cours et interventions. « L’objet dans l’espace » telle est la question posée par cette discipline (comment il s’installe équilibre/déséquilibre). Quel sens cet objet prend et quelle émotion il véhicule. » C.L

Bibliothèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.44.22.85 https://www.biblioccpayscruseilles.net/ La Bibliothèque Intercommunale du Pays de Cruseilles est implantée sur la commune de Cruseilles (74350) dans le département de la Haute-Savoie et est ouverte à tous abonnés ou non.

– Fonds de documents : livres (romans, bandes dessinées, etc.), DVD, documentaires, méthodes de langues, revues, journaux, etc.

– Espace multimédia (4 postes informatiques)

– Micro-Folie (Musée numérique, Réalité Virtuelle, Laboratoire de Fabrication)

Propose des actions culturelles variées : conférences, ateliers, expositions, animations, etc. Bus 272, arrêt Cruseilles Chef Lieu, marcher 3 min. / Parking de la Bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Catherine Leterme