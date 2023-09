Visite commentée « François Pompon » Bibliothèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles, 16 septembre 2023, Cruseilles.

Visite commentée « François Pompon » Samedi 16 septembre, 10h30 Bibliothèque Intercommunale André Dussollier Entrée libre et gratuite

Journée du Patrimoine

Samedi 16 septembre – 9h00-12h30

Samedi 16 septembre, la Médiathèque Intercommunale André Dussollier célèbrera une année de plus les Journées du Patrimoine pour une matinée entière tournée autour de la thématique de la sculpture et de la figure du sculpteur François Pompon (1855-1933).

10h30-11h30 : Visite commentée « François Pompon » – Public Adulte – Accès libre et gratuit

Fils d’un artisan ébéniste, François Pompon entre à l’École des Beaux-Arts de Dijon après avoir appris le métier de sculpteur sur pierre. Il étudie l’architecture et la sculpture et acquiert quelques notions de gravure.

En 1874, il part pour Paris, exécute des figures décoratives et des cariatides pour la façade de l’Hôtel de Ville puis entre comme praticien chez Rodin où il restera quinze ans.

Il lui faudra attendre l’âge de 67 ans et le Salon de 1922 pour connaître le succès avec « L’ours blanc ». Connu surtout comme sculpteur animalier, il s’impose par sa vision intemporelle et vivante de l’animal notamment dans son traitement des surfaces et l’économie de détails.

Bibliothèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

– Fonds de documents : livres (romans, bandes dessinées, etc.), DVD, documentaires, méthodes de langues, revues, journaux, etc.

– Espace multimédia (4 postes informatiques)

– Micro-Folie (Musée numérique, Réalité Virtuelle, Laboratoire de Fabrication)

Propose des actions culturelles variées : conférences, ateliers, expositions, animations, etc. Bus 272, arrêt Cruseilles Chef Lieu, marcher 3 min. / Parking de la Bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

