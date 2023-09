Atelier de modelage – Public Adulte Bibliothèque Intercommunale André Dussollier Cruseilles, 16 septembre 2023, Cruseilles.

Atelier de modelage – Public Adulte Samedi 16 septembre, 09h00 Bibliothèque Intercommunale André Dussollier Public Jeune (18-20 ans) et Adulte – Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Journée du Patrimoine

Samedi 16 septembre – 9h00-12h30

Samedi 16 septembre, la Médiathèque Intercommunale André Dussollier célèbrera une année de plus les Journées du Patrimoine pour une matinée entière tournée autour de la thématique de la sculpture et de la figure du sculpteur François Pompon (1855-1933).

9h-11h30 : Atelier modelage – Public Adulte – Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Au programme, Catherine LETERME animera un atelier modelage de 2h30 lors duquel sera abordé la question du volume et de son développement dans l’espace. Débutants ou aguerris vous êtes les bienvenus à ce mini stage !

Bibliothèque Intercommunale André Dussollier 44 rue des Grands Champs Cruseilles 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.44.22.85 https://www.biblioccpayscruseilles.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.44.22.85 »}] La Bibliothèque Intercommunale du Pays de Cruseilles est implantée sur la commune de Cruseilles (74350) dans le département de la Haute-Savoie et est ouverte à tous abonnés ou non.

– Fonds de documents : livres (romans, bandes dessinées, etc.), DVD, documentaires, méthodes de langues, revues, journaux, etc.

– Espace multimédia (4 postes informatiques)

– Micro-Folie (Musée numérique, Réalité Virtuelle, Laboratoire de Fabrication)

Propose des actions culturelles variées : conférences, ateliers, expositions, animations, etc. Bus 272, arrêt Cruseilles Chef Lieu, marcher 3 min. / Parking de la Bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Catherine Leterme