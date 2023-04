BIBLIOTHEQUE IDEALE à la BiLiPo : rencontre avec Marin Ledun (nouvelle date) Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo), 27 juin 2023, Paris.

Le mardi 27 juin 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Réservation en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00

La BiLiPo vous invite à découvrir l’univers singulier et personnel de Marin Ledun. Cette rencontre initialement prévue le 19 janvier 2023 dans le cadre des Nuits de la lecture avait dû être annulée.

Samedi 27 juin, venez à la BiLiPo à la rencontre de Marin Ledun, auteur de romans policiers mais pas que…

Auteur prolifique, notamment récompensé par le Grand Prix du roman noir 2012 du Festival International du film policier de Beaune, il nous invite à découvrir sa bibliothèque idéale en compagnie des Filles du loir. Il nous fait plonger dans les œuvres, tous genres confondus (lectures, musique, films…), qui ont marqué son parcours et influencé son travail littéraire.

S’inscrivant dans le genre du roman noir, ses romans, traduits dans de nombreux pays, évoquent les limites du progrès, la crise contemporaine et ses conséquences sociales. Il publie une vingtaine de romans, abordant différents sujets en prise avec l’actualité : l’industrie du tabac

La rencontre sera animée par Les Filles du Loir. En vraies magiciennes des mots et de la transmission, elles vont tisser pour nous les fils d’une toile sensible et romanesque.

A la BiLiPo, il sera forcément question de polar, mais pas seulement…

La rencontre sera suivie d’une dédicace.

Marin Ledun : né en 1975, est romancier. Il écrit des pièces radiophoniques pour France Culture et France Inter. Docteur en sciences de l’information et de la communication, il est également l’auteur ou le coauteur d’essais, dont Pendant qu’ils comptent les morts (2010) et La vie marchandise (2013).

A lire :

· Free Queens, Gallimard, coll. « Série noire », 2023

· Leur âme au diable, Gallimard, coll. « Série noire », 2020

· Les Visages écrasés, Le Seuil, 2011, adapté au cinéma, film de par Louis-Julien Petit « Carole Matthieu »

Les romans de Marin Ledun sont empruntables dans le réseau des bibliothèques de prêt

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://fr-fr.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

©Mantovani-Galliamard Marin Ledun Gallimard