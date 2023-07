Entrez dans les coulisses de la Bibliothèque Humaniste Bibliothèque Humaniste Sélestat, 16 septembre 2023, Sélestat.

En compagnie d’un professionnel, découvrez un lieu généralement inaccessible au public : les réserves de livres et d’objets, inaugurées en 2018 dans le cadre des travaux de rénovation de la bibliothèque. Profitez de ce moment d’échange hors du temps pour découvrir un original du Trésor.

Bibliothèque Humaniste place du Dr Maurice Kubler, 67 600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 58 07 20 »}] Installée depuis 1889 dans l’ancienne halle aux blés de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste a réouvert ses portes en juin 2018 après une fermeture de quatre années pour restructuration, réalisée par l’architecte Rudy Ricciotti. Cette bibliothèque possède un fonds important de manuscrits médiévaux et d’imprimés des XVe-XVIe siècles. L’essentiel de ces ouvrages proviennent de la bibliothèque paroissiale et de la bibliothèque personnelle de l’humaniste alsacien Beatus Rhenanus (1485-1547), inscrite au Registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.

