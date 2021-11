Bibliothèque Humaine Médiathèque José Cabanis, 16 avril 2022, Toulouse.

Bibliothèque Humaine

Médiathèque José Cabanis, le samedi 16 avril 2022 à 15:00

Rencontre – Échange Et si vous empruntiez un Livre humain ? Un Livre en chair et en os, pour un moment de partage sans tabou, dans la douceur et le respect. Consultez le catalogue des livres disponibles sur place. Avec l’association Bibliothèque humaine. Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00